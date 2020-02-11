В Калининграде полицейскому за взяточничество грозит до 23 лет тюрьмы

В Калининграде в получении и даче взяток обвинили оперуполномоченного межрайонного отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что обвиняемый через посредников, один из которых также был полицейским, получил 1 млн руб. и 5,1 тыс. евро из затребованных от бизнесмена 50 тыс. евро за прекращение оперативно-розыскных мероприятий по факту возможного уклонения от уплаты налогов. Посредники, выступавшие от имени злоумышленника, были задержаны сотрудниками УФСБ, не успев передать все деньги.

Также установлено, что обвиняемый передал своему коллеге в качестве взятки 25 тыс. руб., чтобы тот не проводил розыскные мероприятия, связанные с незаконной добычей песка в Светловском городском округе

Обвиняемый содержится под домашним арестом. Уголовные дела (получение взятки в особо крупном размере и дача взятки должностному лицу за совершение незаконного бездействия) направлены в Ленинградский районный суд. По совокупности предъявленного обвинения предусмотрено наказание до 23 лет лишения свободы.