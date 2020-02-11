Прокуратура: в Советске следователь незаконно закрыл дело пьяного автомобилиста

В Советске следователь полиции незаконно закрыл дело автомобилиста, который не в первый раз сел пьяным за руль. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Уточняется, что сотрудник правоохранительных органов расследовал дело, связанное с водителем, которого уже не в первый раз ловили пьяным за рулем. Однако сотрудник вынес постановление о приостановлении дела якобы из-за «болезни» обвиняемого, хотя подтверждающих это медицинских справок у мужчины не было. Как уточнили в ведомстве, после этого полицейский и вовсе закрыл дело, поскольку посчитал, что срок давности расследования уже истек. Однако на самом деле это было не так.

Прокуратура считает, что следователь намеренно допустил волокиту, не направив дело в суд даже при наличии законных оснований. Из-за этого нарушитель закона избежал заслуженного наказания. «Уголовное дело направлено в Славский районный суд Калининградской области для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе.