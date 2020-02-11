Находившийся в федеральном розыске мужчина устроил дебош в суши-баре Калининграда

Находившийся в федеральном розыске мужчина устроил дебош в суши-баре Калининграда
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который устроил пьяный дебош в суши-баре и избил одного из посетителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, в одном из суши-баров на Ленпроспекте сработала «тревожная» кнопка. Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии выяснили, что  неизвестный мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения начал проявлять агрессию к персоналу, бить посуду и ломать имущество заведения. Один из посетителей бара сделал замечание дебоширу, а тот в ответ нанес ему телесные повреждения.

При проверке документов правоохранители выяснили, что данный гражданин находится в Федеральном розыске. Росгвардейцы задержали злоумышленника и передали  его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. 

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