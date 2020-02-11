«Водоканал» в Багратионовске обязали очистить воду от «мутности» и железа

Прокуратура в Багратионовске обязала «Водоканал» исправить качество воды в поселке Корнево. Сообщается, что взятые из скважины пробы показали несоответствие гигиеническим требованиям. Об этом пишет пресс-служба региональной прокуратуры.



По информации ведомства, после проверки скважины в МО «Нивенское сельское поселение» выяснилось, что поступающая потребителям вода слишком «мутная», а содержание железа превышает допустимые нормы. Кроме того, после осмотра помещения водонасосной станции органы контроля отметили, что помещения содержат в плохом состоянии, поскольку на стенах есть паутина, а на полу — мусор.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), в связи с чем директора организации оштрафовали на сумму 750 рублей.

«Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре района», — отметили в ведомстве.