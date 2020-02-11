Жительница Черняховска спугнула злоумышленника, пытавшегося угнать ее авто с АЗС

Жительница Черняховска с помощью крика предотвратила угон ее машины с АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Инцидент произошел на автозаправочной станции на Гусевском шоссе. Горожанка ушла оплачивать услуги на кассу, но оставила ключи в замке зажигания. В этот момент в ее автомобиль забрался 45-летний житель поселка Отрадное, который попытался завести авто, чтобы угнать. Когда женщина это заметила, то сразу выбежала на улицу и начала кричать на злоумышленника. Похититель испугался, выбежал из машины и попытался скрыться.

Как отметили в ведомстве, пострадавшая описала полицейским приметы угонщика, и вкоре его нашли и задержали. Выяснилось, что преступник специально выжидал на заправке подходящий момент, когда можно забраться в незапертый автомобиль и доехать на нем до своего посёлка.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».