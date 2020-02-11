«Пугала пассивность людей»: в Польше избили граждан Украины, Белоруссии и России

В историческом центре польского города Торунь избили пятерых граждан Украины, Белоруссии и России. Об этом пишет wiadomosci.gazeta.pl со ссылкой на местную полицию.

По данным СМИ, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье около 1:30. В группе, напавшей на потерпевших, было семеро мужчин, которых сейчас разыскивают. На сайте торуньского управления полиции опубликованы изображения подозреваемых. Опрашиваются возможные свидетели.

Сотрудники полиции полагают, что инцидент произошел на национальной почве. Один из пострадавших рассказал, что во время нападения преступники выкрикивали ксенофобские выражения.

«У них не было никаких угрызений совести, били даже девушку, — написал в Facebook потерпевший. — У коллеги, который является поляком-репатриантом (имеет польское происхождение), перелом костей черепа, но, к счастью, это не так серьезно. На нас напали с криками „Польша для поляков и *** украинцев“. Добавлю, что украинцами были всего два человека из пяти. Больше всего меня пугала пассивность людей, которые не реагировали и равнодушно проходили мимо сложившейся ситуации. Нападавшие успели напасть на нас, уйти и еще раз вернуться, бросившись на нас с кулаками».

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде.