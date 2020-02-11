СК: полицейский дал взятку полицейскому и получил взятку через полицейского

СК завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Он обвинялся в даче взятки и получении взятки, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-слежбу областного управления Следственного комитета.



По версии следствия, в декабре 2018 года обвиняемый передал своему коллеге — старшему оперуполномоченному управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГЭБ и ПК) в качестве взятки 25 тысяч рублей. Взамен обвиняемый рассчитывал, что коллега не станет документировать незаконную разработку недр и хищение песка на территории Светловского городского округа. Полицейский от получения взятки отказался. Передача денежных средств обвиняемым происходила под контролем сотрудников регионального управления ФСБ.

Кроме того, по версии следствия, обвиняемый, проводя расследование в отношении руководителя одной из фирм региона по факту возможных нарушений налогового законодательства, действуя из корыстных побуждений через посредников, одним из которых являлся оперуполномоченный ГЭБ и ПК УМВД России по Светловскому городскому округу, предложил предпринимателю передать ему в качестве взятки 50 тыс. евро за прекращение проверки. В феврале 2019 года, предприниматель, действующий под контролем УФСБ, передал обвиняемому через посредников часть требуемой взятки в размере 1 млн рублей и 5100 Евро.

В отношении капитана полиции были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконного бездействия) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие, совершенные в особо крупном размере). К настоящему времени допрошены свидетели, проведены проверки показаний на месте, исследованы материалы оперативно-разыскных мероприятий, получены заключения криминалистических судебных экспертиз.

Обвиняемый вину не признал; уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Наиболее тяжким наказанием за преступления, в совершении которых обвиняется сотрудник полиции, является лишение свободы на срок до пятнадцати лет», — отметили в СК.

Расследование уголовного дела в отношении посредников во взяточничестве продолжается.

Также в СК предоставили комментарий региональной полиции. УМВД провело по данным фактам служебную проверку. Указанный сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей. После подтверждения его вины в суде, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобожден от занимаемых должностей.