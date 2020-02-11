Под Гвардейском машина с двумя пенсионерами перевернулась в канаву (фото)

Во вторник на трассе под Гвардейском перевернулся легковой автомобиль, в салоне которого находились двое пенсионеров. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте», информацию подтвердили в региональном ГИБДД.



«Сегодня мой супруг стал свидетелем этой ужасной аварии. Они с коллегами ехали прям за этой машиной и видели как ее занесло и она несколько раз перевернулась. Ребята вытащили пострадавших из автомобиля, там были пожилые мужчина и женщина. Вроде сильно не пострадали. Вызвали скорую», — сообщили пользователи социальных сетей.

В пресс-службе регионального УМВД пояснили, что 77-летний водитель «Рено» и его супруга ехали в больницу. На трассе между пос. Забарье и Ясеньское пожилой мужчина не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

«Водитель и пассажир авто самостоятельно выбрались из салона авто. Травм при самом ДТП они не получили, но мужчина разнервничался и ему стало нехорошо. Очевидцы вызвали ему скорую помощь. Затем приехал сын и забрал родителей домой».