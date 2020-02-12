Под Советском таксист на «Рено» насмерть сбил человека (фото)

Под Советском таксист на «Рено» насмерть сбил человека (фото)
Фото регионального УМВД
Все новости по теме: Война на дорогах

В Неманском городском округе под колесами легкового автомобиля погиб 46-летний мужчина. Об этом корреспонденту Нового Калининграда в среду, 12 февраля, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Авария произошла около 18:50 во вторник. 38-летний водитель такси марки «Рено» двигался со стороны Советска в направлении Новоколхозного. По предварительным данным, мужчина выбрал небезопасный скоростной режим и сбил 46-летнего пешехода, который шел по проезжей части по направлению движения авто. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter