Под Советском таксист на «Рено» насмерть сбил человека (фото)

В Неманском городском округе под колесами легкового автомобиля погиб 46-летний мужчина. Об этом корреспонденту Нового Калининграда в среду, 12 февраля, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Авария произошла около 18:50 во вторник. 38-летний водитель такси марки «Рено» двигался со стороны Советска в направлении Новоколхозного. По предварительным данным, мужчина выбрал небезопасный скоростной режим и сбил 46-летнего пешехода, который шел по проезжей части по направлению движения авто. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.
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