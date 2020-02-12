На Моспроспекте микроавтобус врезался в отбойник и собрал пробку (фото)

В Калининграде в районе развязки ул. Ялтинской-Московского проспекта микроавтобус врезался в отбойник. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».



Авария произошла в среду днем рядом с торговым центром «Сити». Как отмечают очевидцы, микроавтобус въехал в ограждение, после чего «его развернуло». В результате ДТП на Московском проспекте собралась пробка.

В пресс-службе УМВД по Калининградской области «Новому Калининграду» информацию подтвердили. «Там без пострадавших. Это все, что пока известно», — рассказали в ведомстве об инциденте в районе ул. Ялтинской.