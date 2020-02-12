На Моспроспекте микроавтобус врезался в отбойник и собрал пробку (фото)

Все новости по теме: Война на дорогах

В Калининграде в районе развязки ул. Ялтинской-Московского проспекта микроавтобус врезался в отбойник. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».

Авария произошла в среду днем рядом с торговым центром «Сити». Как отмечают очевидцы, микроавтобус въехал в ограждение, после чего «его развернуло». В результате ДТП на Московском проспекте собралась пробка.

В пресс-службе УМВД по Калининградской области «Новому Калининграду» информацию подтвердили. «Там без пострадавших. Это все, что пока известно», — рассказали в ведомстве об инциденте в районе ул. Ялтинской.


Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter