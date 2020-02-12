СК: двух бездомных калининградцев будут судить за избиение до смерти знакомого

СК: двух бездомных калининградцев будут судить за избиение до смерти знакомого
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

Двое калининградцев без определенного места жительства престанут перед судом по обвинению в избиении до смерти своего знакомого. Об этом в среду, 12 февраля, «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе областного СК.

Напомним, в марте 2019 года на пустыре в районе улицы Суздальской было найдено тело 51-летнего мужчины. По версии следствия, смерть наступила в результате травматического шока, вызванного множественными ударами в область груди и шеи. Преступление долго не могли раскрыть, однако в итоге по подозрению в убийстве задержали двух бездомных мужчин.

Оказалось, что мужчины распивали спиртное возле одной из заброшенных дач. Во время совместного отдыха собутыльники поссорились — обвиняемые заподозрили своего старшего товарища в том, что он украл у одного из них кошелек. Мужчины решили разобраться с ним, начав бить его руками, ногами и деревянной палкой по голове и груди. Сообщается, что погибшему нанесли около 30-ти ударов.

Обвиняемых заключили под стражу. «По уголовному делу проведен ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели, проведены очные ставки и проверки показаний на месте. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу», — рассказали «Новому Калининграду» в ведомстве.


Тема в развитии

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter