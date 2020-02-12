СК: двух бездомных калининградцев будут судить за избиение до смерти знакомого

Двое калининградцев без определенного места жительства престанут перед судом по обвинению в избиении до смерти своего знакомого. Об этом в среду, 12 февраля, «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе областного СК.



Напомним, в марте 2019 года на пустыре в районе улицы Суздальской было найдено тело 51-летнего мужчины. По версии следствия, смерть наступила в результате травматического шока, вызванного множественными ударами в область груди и шеи. Преступление долго не могли раскрыть, однако в итоге по подозрению в убийстве задержали двух бездомных мужчин.

Оказалось, что мужчины распивали спиртное возле одной из заброшенных дач. Во время совместного отдыха собутыльники поссорились — обвиняемые заподозрили своего старшего товарища в том, что он украл у одного из них кошелек. Мужчины решили разобраться с ним, начав бить его руками, ногами и деревянной палкой по голове и груди. Сообщается, что погибшему нанесли около 30-ти ударов.

Обвиняемых заключили под стражу. «По уголовному делу проведен ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели, проведены очные ставки и проверки показаний на месте. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу», — рассказали «Новому Калининграду» в ведомстве.