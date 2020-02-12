В Гусеве мужчина пытался сломать тую с «Аллеи Славы», но его засекли камеры (видео)

В Гусеве мужчина попытался сломать тую в сквере «Аллея Славы», однако его планы сорвал дежурный «Безопасного города». Об этом местная администрация в среду, 12 февраля, сообщила в своем паблике «ВКонтакте».



Так, в ночь с 11 на 12 февраля камера «Безопасного города» засекла попытку сломать посаженное в парке дерево. Следивший за этим сотрудник связался с вандалом по системе оповещения и предупредил о том, что если мужчина не прекратит, то на место приедет наряд полиции. «После этого нарушитель ретировался», — отмечается в сообщении.