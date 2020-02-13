В СНТ в Калининграде ночью сгорел микроавтобус, пострадали еще два авто (фото)

Минувшей ночью в садовом товариществе «Консервщик» в Калининграде произошел пожар, в котором пострадало несколько автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в четверг в 00.22. Выгорел микроавтобус «Мерседес», в рядом стоящем автомобиле «Пежо» оплавилась задняя дверь, бампер и 3 фонаря, в автомобиле «Форд Проба» оплавился задний фонарь. От огня спасены автомобиль «Шевроле Кобальт» и кирпичный двухэтажный гараж. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-5 в составе 5 человек и 1 единицы техники.