В Калининграде при пожаре в коммунальной квартире пострадал человек

В Калининграде накануне днем произошел пожар с пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре на улице Леонова поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в среду в 17.28. В многоквартирном панельном четырехэтажном доме в коммунальной квартире на третьем этаже в комнате горели бытовые вещи на площади 2 кв.м. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений пожарной охраны. Имеется пострадавший. К месту пожара выезжали пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-5 и СПСЧ в составе 11 человек и 2 единиц техники.
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