УМВД: калининградец ограбил продуктовый магазин, «ослепив» продавца газом (видео)

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В Калининграде полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в совершении разбойного нападения на продуктовый магазин. Об этом сообщила пресс-служба УМВД области.

 По данным полиции, инцидент произошел ранним утром на Аллее Смелых. Злоумышленник, надев маску и вооружившись ножом и газовым баллончиком, забежал в ночной магазин и стал требовать деньги. Получив от продавца отказ, подозреваемый распылил все содержимое баллончика ей в лицо. Пока женщина промывала глаза, мужчина вырвал из кассы лоток с деньгами и убежал. Сумма ущерба составила 15 000 рублей.

Розыском злоумышленника занялись участковые уполномоченные полиции совместно с оперуполномоченными уголовного розыска. Личность мужчины была установлена, и он был задержан. Злоумышленником оказался 41-летний местный житель. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО.

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