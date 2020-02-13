Житель Немана попытался задушить возлюбленную, не ответившую ему взаимностью

Житель Немана угрожал убить свою подругу, которая не ответила на его чувства, сообщает пресс-служба регионального УМВД.



По предварительным данным, 35-летний мужчина пришёл в гости к своей знакомой и признался ей в давних чувствах. Когда девушка сообщила, что расценивает его как друга, мужчина разозлился и принялся её душить, угрожая убийством. Крики и просьбы о помощи услышала соседка, которая позвонила в полицию, после чего забежала в квартиру горожанки и пыталась оттащить от неё разъяренного мужчину.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.