Количество уголовных дел против бизнеса за год упало на 40%

Количество уголовных дел против бизнеса за год упало на 40%
Сергей Хлопушин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Количество возбужденных против предпринимателей уголовных дел за прошедший год сократилось на 40% — со 135 в 2018 до 81 в 2019 году. Об этом журналистам в четверг, 13 февраля, сообщил прокурор области Сергей Хлопушин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Очень отрадно, что нам удалось сократить количество возбужденных уголовных дел против предпринимателей. Мы проводили личный прием предпринимателей, которые обращались с жалобами на то, что их незаконно преследуют в уголовном порядке. И мы разобрались с этими делами, многие дела были прекращены и были случаи, когда отменяли постановления о возбуждении уголовных дел в отношении предпринимателей так как существовали гражданско-правовые отношения и они должны были свои вопросы решать о долгах, невыполнении договорных обязательств в гражданских или арбитражных судах, но не использовать уголовное право как инструмент решения своих коммерческих вопросов», — сказал Хлопушин.

Всего за год сфере экономики прокуратура выявила свыше 4 тыс. нарушений закона, 1200 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. Ведомство направило в следственные органы 61 материал для решения вопроса об уголовном преследовании, и по ним возбуждено 52 уголовных дела.

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