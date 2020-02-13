Калининградцы стали чаще совершать тяжкие и особо тяжкие преступления

Калининградцы стали чаще совершать тяжкие и особо тяжкие преступления
Виталий Невар / Новый Калининград
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За прошлый год в Калининградской области увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств и покушений на них. Об этом журналистам в среду сообщил прокурор области Сергей Хлопушин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 29,6% и составило 3 тыс. 315. В состоянии алкогольного опьянения совершено более 2 тыс. преступлений.

«В Калининградской области наблюдается рост убийство и покушений на них с 38 до 46, плюс 21%. А также причинения умышленного вреда здоровью со 112 до 129, это плюс 15%», — сказал Хлопушин.

С начала 2020 года в области зарегистрировано уже 7 убийств, в основном они были совершены в состоянии алкогольного опьянения.

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