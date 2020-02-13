На участкового, который не среагировал на пьяную драку, завели уголовное дело

На участкового, который не среагировал на пьяную драку, завели уголовное дело
Сергей Хлопушин. Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде возбуждено уголовное дело против участкового полиции за то, что он не среагировал на пьяную драку, которая закончилась убийством. Об этом журналистам в четверг, 13 февраля, сообщил прокурор области Сергей Хлопушин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Он отметил, что возглавляемое им ведомство намерено усилить контроль над участковыми, в обязанности которых в том числе входит профилактика преступлений на бытовой почве. «Иногда бывает, что люди сообщают, что пьяные компании собираются, пьют. Но органы полиции бывает, что не реагируют. Вот мы хотим проверить как у нас работают участковые инспектора. Обходят ли они участок, беседуют ли с жителями, реагируют ли на сигналы», — сказал Хлопушин.

Он отметил, что в этом году на одного из участковых в областном центре возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. «Участковый был вызвал на место происшествия, где происходила драка между несколькими лицами. И уже одному из лиц были нанесены телесные повреждения в виде перелома ноги. Но участковый мер не принял и покинул это место. А после этого было совершено там еще и убийство одного из лиц азиатской национальности, которые прибыли сюда в качестве трудовых мигрантов. Установлено, что при надлежащем исполнении своих обязанностей он мог бы предотвратить убийство, но этого не сделал», — сказал прокурор.


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