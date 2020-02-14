ГИБДД: в Калининграде маршрутка не пропустила спешившую скорую (видео)

В областном центре привлекли к ответственности водителя маршрутки, который не пропустил автомобиль скорой помощи. Об этом сообщается в группе региональной Госавтоинспекции «ВКонтакте».

«Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не скажу. Всё это про водителя 92 маршрутного такси, который решил не уступать дорогу карете скорой помощи. К слову, она ехала с сиреной и включенными проблесковыми огнями. Нам удалось встретиться с горе-водителем маршрутки и узнать, почему он решил, что его поездка важнее чьей-то жизни», — говорится в сообщении ведомства.

В прикрепленном к посту сюжете телекомпании «Каскад» есть запись инцидента, снятого очевидцами, а также пояснения задержанного инспекторами водителя маршрутного такси. Мужчина говорит, что у него не было возможности пропустить спецтранспорт, так как впереди была плотный дорожный затор. Мужчине грозит штраф или лишение прав на год.