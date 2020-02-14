Неудачливый карманник расплатился в магазине дорогостоящей юбилейной монетой

В Калининграде задержан вор-карманник, который подозревается в краже у двух мужчин. Он вытащил бумажники в одном из баров, сообщает УМВД на своем сайте.



По предварительным данным, 29-летний калининградец познакомился с двумя мужчинами и предложил посидеть в одном из баров. Когда они опьянели, злоумышленник в ходе беседы стал обнимать их и незаметно обыскивать карманы. Достав бумажники, скрылся.

Его добычей стали 18 тыс. рублей. Кроме того, у одного из потерпевших в бумажнике была юбилейная 10-рублевая монета стоимостью 8 тыс. рублей. Не зная о ее ценности, подозреваемый расплатился монетой в магазине.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.