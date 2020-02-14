Калининградскую баню обвинили в захламлении территории мусором

Прокуратура в Калининграде нашла нарушения в деятельности одной из городских бань. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



В ведомстве отметили, что организация «Городская баня» нарушила закон по размещению отходов производства, а также не заключила договор с единственным в области лицензированным оператором по вывозу и обработке мусора.

По результатам проверки в адрес МУП «Городская баня» внесено представления об устранении выявленных нарушений закона. Однако организация попыталась оспорить это решение в региональном Арбитражном суде, поскольку посчитала, что «в деятельности общества не образуется твердо коммунальных отходов».

Природоохранная прокуратура смогла доказать, что каждый субъект хозяйственной деятельности обязан заключить договор с ЕСОО. Арбитражный суд согласился с мнением гособвинителя и также обязал МУП «Городская баня» устранить нарушения.