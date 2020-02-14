Полицейские нашли 3-летнего мальчика, гулявшего без обуви по ул. Батальной ночью

В Калининграде сотрудники полиции нашли 3-летнего мальчика, который в ночное время суток гулял по ул. Батальной. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



По данным ведомства, ребенок находился дома со своим отцом, пока мама была на работе в ночную смену. Мальчик проснулся, самостоятельно открыл входную дверь и ушел гулять на улицу. Когда отец обнаружил пропажу малыша, то сразу позвонил его матери и отправился искать «беглеца».

Проезжавшие в 22.30 по ул. Батальной патрульные обнаружили 3-летнего мальчика. Сообщается, что ребенок гулял в домашней одежде, а на его ногах не было обуви. «Полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь и передали ребенка медикам на время проведения мероприятий по установлению его родителей, так как ранее в полицию не поступало сообщений о безвестном исчезновении детей. В 1.30 в полицию обратилась жительница Калининграда, которая сообщила о пропаже сына. Полицейские успокоили женщину и сказали, что ее ребенок уже найден», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Полицейские провели профилактическую работу с родителями, а ребенок находится под наблюдением врачей. Как отметили в ведомстве, ночная прогулка никак не повлияла на его здоровье. «Ребенок будет передан родителям с разрешения органов опеки и попечительства. По результатам проверки будет принято решение», — отметили в ведомстве.