Житель Черняховска ударил гостя ножом из-за шуток о своей прическе

В Черняховске местный житель ударил ножом по лицу своего гостя из-за обиды на шутку. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



По данным ведомства, инцидент произошел на квартире подозреваемого. Мужчины выпивали вместе, однако во время застолья начали ссориться из-за шуток гостя, который пытался высмеять прическу хозяина. В какой-то момент тот разозлился, схватил нож и ударил им собеседника в лицо.

Выбежав из квартиры, пострадавший позвонил в полицию, а затем обратился в больницу. «Медики осмотрели травму мужчины и расценили её как легкий вред здоровью», — отметили в пресс-службе.

В отношении хозяина квартиры возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.