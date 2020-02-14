«Увидел в последний момент»: на Яналова сбили 11-летнего мальчика (видео)

На ул. Яналова в областном центре днем в пятницу под колесами авто пострадал ребенок. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Авария произошла около 14.30. «Тойота» под управлением 35-летнего водителя сбила 11-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. «Увидела ребенка в самый последний момент. На тротуаре не было людей, впереди двигался грузовик только», — пояснил водитель. Мальчик получил травмы, скорая увезла его в Детскую областную больницу.
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