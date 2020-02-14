На Ямале разбился вертолет зарегистрированной в Калининграде авиакомпании (фото)

В пятницу, 14 февраля, на Ямале совершил жесткую посадку с опрокидыванием на втулку несущего винта вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



На борту находилось 10 человек, в том числе 3 члена экипажа. В соответствии с информацией с места происшествия, командир воздушного судна, бортмеханик погибли. Третий член экипажа, а также 7 пассажиров выбрались из воздушного судна самостоятельно.

Воздушное судно выполняло рейс по маршруту ст. «Лескино» Красноярского края — п. Сабетта (Ямальский район). Назначение рейса — вахтовые перевозки.



На место происшествия выдвинулась группа спасателей. По данному факту Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, причины происшествия устанавливаются.