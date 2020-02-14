Суд вынес приговор по фактам вымогательства денег у пациентов психинтерната в Полесске

В Полесске завершился суд над группой местных жителей, вымогавших деньги у пациентов психоневрологического интерната. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе Полесского районного суда в пятницу.



В вымогательстве обвинялся ранее судимый мужчина, который вместе с женщиной (она позже умерла) под угрозой насилия требовали денег у одного из постояльцев интерната «Забота». Преступления совершались с 27 октября 2017 года по 25 апреля 2018 года. В общей сумме они получили от своей жертвы 129 тыс. рублей. Деньги потратили на личные нужды.

Также мужчина вместе с двумя знакомыми сняли со счета другого постояльца интерната 240 тыс. рублей. Это произошло в мае 2018 года. Для этого они вывезли на автомобиле потерпевшую в Калининград, где, введя в заблуждение, принудили ее перевести на указанный ими счет деньги.

Действия фигуранта обоих эпизодов квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ как вымогательство, т.е. требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Его действия вместе с двумя знакомыми квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Приговором Полесского районного суда подсудимые признаны виновными и им назначены следующие наказания: фигурант обоих дел получил 3 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, один из его знакомых — 2 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; второй — штраф в размере 80 000 рублей.

Кроме того, суд удовлетворил требования представителя потерпевшей о взыскании причиненного ущерба в размере 240 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.