Под Черняховском несколько машин съехали в кювет, одна оказалась на крыше другой (фото)

Под Черняховском в кювет съехали три автомобиля, при этом один залетел на крышу другого. Об этом в воскресенье «Новому Калининграду» сообщили очевидцы.

По их словам, за пределами дороги оказались два легковых автомобиля и один микроавтобус. Последний повис на крыше «Опеля». На месте работают сотрудники полиции. По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото очевидцев