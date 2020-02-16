Под Черняховском несколько машин съехали в кювет, одна оказалась на крыше другой (фото)

По их словам, за пределами дороги оказались два легковых автомобиля и один микроавтобус. Последний повис на крыше «Опеля». На месте работают сотрудники полиции. По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото очевидцев
По их словам, за пределами дороги оказались два легковых автомобиля и один микроавтобус. Последний повис на крыше «Опеля». На месте работают сотрудники полиции. По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото очевидцев
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