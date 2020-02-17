Прокуратура потребовала закрыть хостел в многоэтажном доме в Светлогорске

Прокуратура Светлогорска потребовала прекратить деятельность хостела в многоквартирном жилом доме на улице Дачной. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как утверждают в ведомстве, хостел функционировал, несмотря на соответствующие ограничения Жилищного Кодекса РФ, положения которой вступили в действие с октября 2019 года.

По иску прокурора суд принял обеспечительные меры в части приостановления деятельности мини-отеля до принятия соответствующего решения по делу и вступления его в законную силу.