Калининградец украл у жены паспорт, опасаясь потерять бизнес

В Калининграде местный житель украл у своей жены паспорт из-за страха потерять бизнес. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе областного УМВД.



По информации ведомства, супруги пытались распределить обязанности в совместном деле, но не пришли к единому мнению и поссорились. Мужчина дождался, когда его жена уснет, а затем похитил ее паспорт и ушел из дома. Горожанин снял себе другую квартиру, где жил отдельно от семьи. Однако женщина обнаружила пропажу документа и обратилась в полицию, после чего «похитителя» задержали, а украденный паспорт вернули хозяйке. «Выяснилось, что причиной поступка злоумышленника послужил страх, что жена переоформит бизнес на себя», — отметили в пресс-службе.

В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325 УК РФ «Повреждение официальных документов, совершенное из личной заинтересованности». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 1 года лишения свободы.