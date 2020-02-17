Калининградец украл у жены паспорт, опасаясь потерять бизнес

Калининградец украл у жены паспорт, опасаясь потерять бизнес
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде местный житель украл у своей жены паспорт из-за страха потерять бизнес. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По информации ведомства, супруги пытались распределить обязанности в совместном деле, но не пришли к единому мнению и поссорились. Мужчина дождался, когда его жена уснет, а затем похитил ее паспорт и ушел из дома. Горожанин снял себе другую квартиру, где жил отдельно от семьи. Однако женщина обнаружила пропажу документа и обратилась в полицию, после чего «похитителя» задержали, а украденный паспорт вернули хозяйке. «Выяснилось, что причиной поступка злоумышленника послужил страх, что жена переоформит бизнес на себя», — отметили в пресс-службе.

В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325 УК РФ «Повреждение официальных документов, совершенное из личной заинтересованности». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 1 года лишения свободы.


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