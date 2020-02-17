Под Светлогорском «Мерседес» сбил зеркалом 16-летнего пешехода

В Светлогорском округе накануне вечером произошло ДТП с несовершеннолетним пешеходом без светоотражающих элементов. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе УМВД.
ДТП случилось в 18:50 на 12 километре автодороги «Романово-Пионерский-Сальское-Янтарный». Со стороны пос. Александровка двигался микроавтобус «Мерседес», который при встречном разъезде задел зеркалом правого вида шедшего вдоль обочины 17-летнего подростка. Как отмечают в полиции, на одежде пострадавшего не было светоотражающих элементов. Несовершеннолетний получил травмы.
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