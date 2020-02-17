На площади Калинина сбили перебегавшую дорогу 17-летнюю девушку

Накануне вечером произошло ДТП на площади Калинина, во время которого пострадала несовершеннолетняя девушка-пешеход. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе УМВД в понедельник, 17 февраля.
ДТП случилось в 18:50. По площади Калинина со стороны улицы Железнодорожной следовал автомобиль «Фольксваген» под управлением 41-летнего водителя. В районе дома № 1 в неположенном месте перебегала дорогу 17-летняя девушка, которая в итоге попала под колеса. Пострадавшая госпитализирована.
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Калининград. В 18 часов 15 минут по улице площадь Калинина со стороны улицы Железнодорожной следовал автомобиль «Фольксваген» под управлением 41-летнего, который в районе дома №1 «Б» допустил наезд на 17-летнюю пешехода переходившую проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход госпитализирована. #дтп #гибдд #калининградскаяобласть
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