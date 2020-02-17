Под Неманом микроавтобус сбил 73-летнюю женщину (видео)

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Под Неманом микроавтобус сбил 73-летнюю женщину (видео)

В Неманском районе под колесами микроавтобуса пострадала 73-летняя пенсионерка. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 17 февраля, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла около 09.20 в понедельник в районе дома № 10 по улице Красносельская поселка Красное Село. 51-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» начал сдавать назад и не заметил пожилую женщину на выезде с придомовой территории. Пенсионерка получила телесные повреждения, ее госпитализировали в ЦГБ Советска.


Фото, видео региональной ГИБДД

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