Калининградец ограбил экс-возлюбленную, бросившую его из-за агрессивного поведения

Калининградец ограбил экс-возлюбленную, бросившую его из-за агрессивного поведения
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде 27-летняя местная жительница обратилась в полицию после того, как бывший ухажер сорвал с ее шеи золотой кулон и убежал с ним. Об этом в понедельник, 17 февраля, пишет пресс-служба областного УМВД.

В ведомстве сообщили, что девушка решила расстаться с калининградцем из-за его агрессивного поведения. Калининградка находилась на работе, когда ей позвонил экс-кавалер и попросил выйти на улицу, чтобы вернуть принадлежавшие бывшей подруге вещи. Однако когда горожанка спустилась вниз, мужчина сорвал с ее шеи золотой кулон и убежал. Отмечается, что украденную цепочку он продал на следующий день.

В отношении преступника возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

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