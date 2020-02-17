Суд обязал администрацию Озерска открыть в городе баню

Суд обязал администрацию Озерска открыть в городе баню
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Озерске суд обязал администрацию города открыть в городе баню, которая включала бы в себя не менее 12 помывочных мест. Об этом пишет пресс-служба Озерского районного суда. До этого городскую баню закрыли, а желающим помыться жителям предлагали ездить в Черняховск на бесплатном автобусе.

Напомним, в Озерском городском округе с начала 2000-х годов работала единственная баня, которая принадлежала частному предпринимателю. Однако с 1 октября прошлого года ее хозяин решил закрыть баню, поскольку она не приносила прибыли. Чиновники организовали по выходным бесплатные поездки на автобусе в баню в Черняховске — для этого по городу развесили объявления с расписанием трансферов и предложением заранее оставлять заявку на место в автобусе.

Активисты написали обращение в прокуратуру. Позже в ведомстве заявили, что поскольку в Озерске нет централизованного горячего водоснабжения, то власти обязаны организовать баню. «Отсутствие бани влечет нарушение конституционных прав граждан на охрану здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия, право на благоприятные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности», — заявляли в конце декабря в прокуратуре.

Озерский районный суд удовлетворил требования прокурора и обязал городскую администрацию в срок до 1 ноября 2020 года создать на территории Озерска условия для бытового обслуживания населения в части предоставления услуг бани путем обеспечения жителей города необходимым количеством банных мест. Решение не вступило в законную силу.

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