За прошедшие выходные на дорогах области задержали 21 пьяного водителя

За прошедшие выходные на дорогах области задержали 21 пьяного водителя
Виталий Невар / Новый Калининград
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На территории Калининградской области за прошедшие выходные, с 14 по 17 февраля 2020 года, задержали 21 пьяного водителя. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве напоминают, что водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, допускают грубые нарушения. Среди них — превышения скорости, рискованные обгоны и опасные маневры. Нередко подобные нарушения приводят к серьезным авариям. Сообщить о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону 8(4012)552-811.


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