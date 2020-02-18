В Озерском районе в ДТП погиб 59-летний водитель

В понедельник вечером в Озерском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Около девяти вечера на автодороге «Гусев-Дубрава-Плавни» со стороны поселка Гаврилово в направлении поселка Карамышево следовал автомобиль марки «Фольксваген» под управлением 59-летнего водителя. На правостороннем закруглении дороги водитель неверно выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением и допустил наезд на придорожное дерево справа по ходу движения автомобиля. В результате ДТП водитель скончался на месте.
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