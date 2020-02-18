В Калининграде разыскивают женщину, укравшую деньги из банкомата (видео)

В Калининграде разыскивают женщину, укравшую деньги из банкомата (видео)
Фото - пресс-служба УМВД России по Калининградской области
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Полиция города разыскивает женщину, которая сняла деньги из открытого другим пользователем приложения в банкомате, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Отмечается, что после кражи незнакомка ушла в сторону улицы Подполковника Емельянова.

Особые приметы: на вид 45-50 лет, рыжие волосы, короткая стрижка.

«В случае если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-098, 552-202 (дежурная часть), 8-962-262-18-62 либо 02 (102 с мобильного)», — говорится в сообщении ведомства.


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