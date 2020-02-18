В Калининграде разыскивают женщину, укравшую деньги из банкомата (видео)

Полиция города разыскивает женщину, которая сняла деньги из открытого другим пользователем приложения в банкомате, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Отмечается, что после кражи незнакомка ушла в сторону улицы Подполковника Емельянова.
Особые приметы: на вид 45-50 лет, рыжие волосы, короткая стрижка.
«В случае если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-098, 552-202 (дежурная часть),
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