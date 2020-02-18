Полиция задержала жителя Черняховска, напавшего на 13-летнюю падчерицу

В Черняховске местный житель угрожал расправой 13-летней дочери своей бывшей жены. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Сообщается, что мужчина пришел к экс-супруге в гости и устроил там скандал. Девочка решила заступиться за маму, чем вызвала злость мужчины — горожанин начал душить ребенка и угрожать ей расправой. Женщина выхватила ребенка из рук обидчика и побежала на улицу, чтобы просить о помощи знакомых, которые вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранительные органы опросили мать с девочкой и нашли свидетелей конфликта, после чего преступника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.