Пьяный советчанин избил автовладельца и заставил его кататься с ним по городу

Пьяный советчанин избил автовладельца и заставил его кататься с ним по городу
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Советске местный житель сначала избил, ограбил, а потом угнал автомобиль у другого горожанина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, мужчина встретил потерпевшего ночью на ул. Толстого. Будучи пьяным, он вел себя агрессивно и вскоре накинулся на горожанина. Мужчина забрал у потерпевшего мобильный телефон и ключи от автомобиля. Под угрозой побоев он узнал, где припаркована машина, после чего заставил владельца кататься с ним по городу.

Машину остановил патруль ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки потерпевший успел сообщить сотрудникам о произошедшем.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и ч. 2 ст.162 УК РФ «Разбой». Ему грозит лишение свободы в срок до 10 лет.


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