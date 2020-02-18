В Калининграде вычислили сотрудницу банка, оформлявшую свои кредиты на клиентов

В Калининграде вычислили сотрудницу одного из городских банков, которая оформляла на клиентов собственные кредиты. Об этом пишет пресс-служба областного УМВД.



После проведенной проверки выяснилось, что аферистка использовала данные потребителей, которые до этого обращались в организацию, однако затем не захотели брать там кредит. От имени калининградцев женщина брала займы на покупку дорогих вещей, чтобы затем заложить их и обналичить деньги. Клиентам начали поступать требования о возврате долгов, после чего они обратились за помощью в полицию.

После проведения проверки правоохранительные органы смогли доказать причастность сотрудницы к данным преступлениям. На нее завели уголовное дело по двум эпизодам, предусмотренным частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», которое затем направили в суд для рассмотрения по существу.