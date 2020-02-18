В Гусеве осудили рецидивиста за избиения и угрозы в адрес знакомых и кражу

В Гусеве осудили мужчину, который неоднократно избивал знакомых, угрожая убийством, и угнал велосипед. Об этом сообщает пресс-служба Гусевского районного суда.

Установлено, что в апреле 2019 года, будучи пьяным, мужчина избил знакомую кулаками, после чего стал душить и угрожать убийством. Через неделю то же самое он сделал еще с одним своим знакомым. В июле того же года мужчина попросил у горожанина покататься на велосипеде, однако скрылся на нем в неизвестном направлении.

В ходе судебного заседания мужчина отрицал вину, пояснив, что к избиению не имеет никакого отношения, а владелец велосипеда сам не стал его забирать обратно.

Мужчину признали виновным по совокупности преступлений по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием). К смягчающим обстоятельствам суд отнес наличие на иждивении малолетних детей. К отягчающим тот факт, что ранее он был судим за аналогичные преступления. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.