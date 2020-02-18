В Полесске женщина случайно сожгла эллинг, пытаясь привлечь внимание приятеля

В Полесске женщина случайно сожгла эллинг, пытаясь привлечь внимание приятеля
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Полесске женщина случайно сожгла эллинг, пытаясь привлечь внимание друга, к которому пришла в гости на работу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, мужчина, который работал сторожем, пригласил в гости 55-летнюю женщину. Они поссорились и мужчина он вышел на ночной обход территории, оставив подругу в помещении охраны. Прождав приятеля долгое время, женщина решила привлечь его внимание и подожгла охранную будку. Однако огонь разгорелся и перебросился на стоящий рядом эллинг. Ущерб от пожара составил 250 тысяч рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст.168 УК РФ «Уничтожение имущества по неосторожности». Ей грозит лишение свободы на срок до 1 года.



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