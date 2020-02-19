В Советске таможенники обнаружили крупную партию сигарет в вагоне с углем (фото)

В Советске таможенники обнаружили крупную партию сигарет в вагоне с углем (фото)
Фото пресс-службы таможни
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Калининградские таможенники обнаружили крупную партию сигарет в вагоне с углем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Как уточнили в таможне, состав с каменным углем прибыл на территорию железнодорожного пункта пропуска Советск-Пагегяй. Местом доставки значилась Польша. В ходе совместного таможенного и пограничного контроля поезда было выявлено, что в двух полувагонах под слоем угля находятся табачные изделия марки «Премьер», не заявленные в товаросопроводительных документах. 4829 пачек с сигаретами были уложены в брикеты, упакованы в полимерные мешки черного цвета и обмотаны скотчем. 

Товар изъят и направлен на экспертизу. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному перемещению табачных изделий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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