В Советске таможенники обнаружили крупную партию сигарет в вагоне с углем (фото)

Калининградские таможенники обнаружили крупную партию сигарет в вагоне с углем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили в таможне, состав с каменным углем прибыл на территорию железнодорожного пункта пропуска Советск-Пагегяй. Местом доставки значилась Польша. В ходе совместного таможенного и пограничного контроля поезда было выявлено, что в двух полувагонах под слоем угля находятся табачные изделия марки «Премьер», не заявленные в товаросопроводительных документах. 4829 пачек с сигаретами были уложены в брикеты, упакованы в полимерные мешки черного цвета и обмотаны скотчем.

Товар изъят и направлен на экспертизу. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному перемещению табачных изделий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.