Калининградец украл все деньги с карты друга и купил себе телевизор

В Калининграде 35-летний местный житель украл 85 тысяч рублей с карты приятеля, а затем купил на эти деньги электронную технику себе домой. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.



По информации ведомства, инцидент произошел, когда товарищи решили вместе отдохнуть и выпить спиртного. В ходе застолья пострадавший начал засыпать, а его друг тем временем выжидал момент, чтобы похитить из кармана мужчины банковскую карту. Уточняется, что до этого преступник успел подглядеть пин-код, чтобы потом снять все наличные в ближайшем банкомате. Украденную карту горожанин подложил обратно в карман спящего приятеля, а сам отправился покупать бытовую технику и телевизор себе домой.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.