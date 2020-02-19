Четверо калининградцев обвиняются в подготовке заказного убийства бизнесмена (видео)

Четверо калининградцев обвиняются в подготовке заказного убийства бизнесмена (видео)
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

Нескольких калининградцев обвиняют в подготовке заказного убийства предпринимателя из Нового Уренгоя. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Одному жителю Калининграда предъявлено обвинение по ч. 4 ст.33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к приготовлению убийства по найму). Еще троим мужчинам — в соучастии в приготовлении к убийству по найму.

По данным следствия, в декабре 2019 года калининградец из мести запланировал убийство своего земляка, проживающего в городе Новый Уренгой. Издание «Zнак» отмечает, что уренгоец занимался бизнесом в торговой сфере. Он предложил своему приятелю человека, который за вознаграждение в 500 тысяч рублей согласится совершить убийство. Приятель подыскал через своих знакомых ранее неоднократно судимого жителя Калининграда и передал ему полученные от заказчика сведения и деньги на билет до Нового Уренгоя.

В декабре 2019 года киллер прибыл в Новый Уренгой, где в течение полутора месяцев следил за своей жертвой, выбирая подходящий момент для совершения убийства.

«О готовящемся преступлении стало известно сотрудникам правоохранительных органов ЯНАО, и дальнейшие его действия контролировались сотрудниками уголовного розыска совместно со следственными органами», — говорится в релизе.

Мужчину, задержали поздно вечером 2 февраля 2020 года, когда он, дождавшись предпринимателя около подъезда его дома, приблизился к нему с ножом в рукаве куртки. Задержанный киллер согласился сотрудничать со следствием.

«Чтобы его информация выглядела более достоверно, в рамках следственно-оперативных мероприятий была опубликована официальная информация об обнаружении автомобиля предпринимателя со следами крови в салоне, после чего задержанный передал организатору преступления кодовую фразу, означавшую, что преступление совершено», — сообщают в ведомстве.

Удостоверившись, в том числе и из СМИ, что задуманное убийство свершилось, заказчик передал деньги исполнителю. «На территории Калининграда действия организаторов преступления также контролировались правоохранительными органами. Прокуратура ЯНАО, проверив законность их задержания, поддержала ходатайство следствия о применении к обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в релизе.

В настоящее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Калининградской области проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.   

   


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter