Четверо калининградцев обвиняются в подготовке заказного убийства бизнесмена (видео)

Нескольких калининградцев обвиняют в подготовке заказного убийства предпринимателя из Нового Уренгоя. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.



Одному жителю Калининграда предъявлено обвинение по ч. 4 ст.33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к приготовлению убийства по найму). Еще троим мужчинам — в соучастии в приготовлении к убийству по найму.

По данным следствия, в декабре 2019 года калининградец из мести запланировал убийство своего земляка, проживающего в городе Новый Уренгой. Издание «Zнак» отмечает, что уренгоец занимался бизнесом в торговой сфере. Он предложил своему приятелю человека, который за вознаграждение в 500 тысяч рублей согласится совершить убийство. Приятель подыскал через своих знакомых ранее неоднократно судимого жителя Калининграда и передал ему полученные от заказчика сведения и деньги на билет до Нового Уренгоя.

В декабре 2019 года киллер прибыл в Новый Уренгой, где в течение полутора месяцев следил за своей жертвой, выбирая подходящий момент для совершения убийства.

«О готовящемся преступлении стало известно сотрудникам правоохранительных органов ЯНАО, и дальнейшие его действия контролировались сотрудниками уголовного розыска совместно со следственными органами», — говорится в релизе.

Мужчину, задержали поздно вечером 2 февраля 2020 года, когда он, дождавшись предпринимателя около подъезда его дома, приблизился к нему с ножом в рукаве куртки. Задержанный киллер согласился сотрудничать со следствием.

«Чтобы его информация выглядела более достоверно, в рамках следственно-оперативных мероприятий была опубликована официальная информация об обнаружении автомобиля предпринимателя со следами крови в салоне, после чего задержанный передал организатору преступления кодовую фразу, означавшую, что преступление совершено», — сообщают в ведомстве.

Удостоверившись, в том числе и из СМИ, что задуманное убийство свершилось, заказчик передал деньги исполнителю. «На территории Калининграда действия организаторов преступления также контролировались правоохранительными органами. Прокуратура ЯНАО, проверив законность их задержания, поддержала ходатайство следствия о применении к обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в релизе.

В настоящее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Калининградской области проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.