В Светлом после визита гостя хозяину потребовалась помощь хирургов

В Светлом после визита гостя хозяину потребовалась помощь хирургов
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жителю Светлого понадобилась помощь хирургов после того, как 46-летний приятель ударил его ножом в живот. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в квартире пострадавшего. Мужчина пришел в гости к своему другу, но приятели начали ссориться. Хозяин жилища несколько раз оскорбил оппонента, после чего тот схватил кухонный нож и вонзил его в живот своего обидчика. Раненый мужчина обратился в больницу, где медики квалифицировали полученные травмы как тяжелый вред здоровью.

Преступника полицейские задержали в квартире пострадавшего. Оказалось, что после того, как горожанина увезла карета скорой помощи, его друг лег спать. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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