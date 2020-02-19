Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в Музее янтаря

Прокуратура города нашла нарушения в пожарной безопасности областного Музея янтаря. Об этом в среду, 18 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.



Среди выявленных недостатков: отсутствие эвакуационных выходов из подвала и наличие раздвижных дверей в проемах лестничных клеток, которые в экстренных ситуациях также служат запасным путем. В складских помещениях и под лестницами хранятся светильники со снятыми колпаками и мебель, состоящая из горючих материалов. Все запасные пути заперты на замки и запоры, а над эвакуационным помещением нет таблички «Выход».

В отношении БУК «Калининградский областной музей янтаря» возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Судом назначено административное наказание в виде предупреждения, а директора учреждения обязали устранить найденные в ходе проверки нарушения. Сообщается, что на данный момент все недостатки устранены.