Прокуратура: «Викторию» оштрафовали за торговлю табаком вблизи школ и детсадов

Прокуратура: «Викторию» оштрафовали за торговлю табаком вблизи школ и детсадов
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде три точки сети «Виктория» незаконно продавали табак вблизи общеобразовательных учреждений, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщается, что магазины, расположенные на ул. Великолукской, ул. Машиностроительной и на Солнечном бульваре, продавали табачную продукцию вблизи школ и детских садов — расстояние до детских учреждений составляло менее ста метров.

В городскую прокуратуру обратился глава регионального общественного движения «Народный фронт „За Россию“» с просьбой провести проверку, в ходе которой выяснилось, что торговая сеть действительно нарушает законодательство. В отношении компании «Виктория Балтия» возбудили дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями).

В свою очередь, областное управление Роспотребнадзора признало организацию виновной, после чего оштрафовало ее на общую сумму 90 тысяч рублей.


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