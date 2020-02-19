УМВД: житель Озерска решил присвоить забытый на остановке пакет с документами

Полиция вычислила 32-летнего жителя Озерска, который украл у девушки пакет с документами. Об этом в среду, 18 февраля, пишет пресс-служба областного УМВД.



Как отметили в ведомстве, пострадавшая ждала своего автобуса на автостанции в Озерске. Когда женщина оказалась в транспорте, то поняла, что забыла на скамейке пакет. Однако, вернувшись обратно на остановку, она его не нашла. Оказалось, что пропажу забрал сидевший рядом мужчина. Дома он обнаружил, что в пакете лежат документы, но относить их в отдел полиции преступник не захотел.

После проверки похитителя вычислили, а оставшиеся у него дома гражданский паспорт и другие документы стражи порядка изъяли и вернули хозяйке. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 325 УК РФ «Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа».